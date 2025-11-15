Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sendika maaşı


15 Kasım 2025 18:47
Sendika maaşı

Arkadaşlar bağlı bulunduğumuz sendikanın il başkanı ve genel kurul üyeleri maaş alıyor mu? Bu ayrım neye göre yapılıyor? Bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Yurtdışı görevlendirmeEş tayiniHastane müdürlüğü genel şartlarıEş durumu tayini sonrası iller arası tayinKadrolu sağlık çalışanı tayini hakkındaHac sağlık sınavı başvuru kabul/red/itiraz süreciVHKİ için alt bölge listesiYurt dışı görevlendirmeHac sağlık personeli sınavıBoşanma tayini hk.

Sözlük

opioid 1 çivit 2 en etkilendiğiniz film 1 3I atlas 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 drape 1 geleceğe dönüş 2 kanun 1 keten 4

Son Haberler

A Milli Takım Bulgaristan'ı ağırlıyor! İşte ilk 11'lerManisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı'Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90'a kadar çıkıyor'

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar