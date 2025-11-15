KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

4478 ile 2025/2 kpss


15 Kasım 2025 19:16
4478 ile 2025/2 kpss

Nitelik kodum 4478.puanım 74 .2025/2 kpss de atanır mıyım son alımda 77 ile kapattı

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?Naklen atamaKPSS sınav takvimiSözleşmeli personel istifaAdli tıp büro2025/1 4001 DHMİ kaç puanla kapatır2024 Puanı ile girip 2026 puanı ile tekrar tercih vermek

Sözlük

opioid 1 kanun 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 drape 1 geleceğe dönüş 2 en etkilendiğiniz film 1 keten 4 3I atlas 1 çivit 2

Son Haberler

Ataşehir'de kamyonet durağa daldı: Kaza anı kameradaŞehit cenazesinde güldüğü anlar görüntülere yansıyan AK Partili Ayaydın'dan açıklamaŞanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef ettiAhmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardıA Milli Takım Bulgaristan'ı ağırlıyor! İşte ilk 11'ler

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar