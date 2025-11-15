Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
POLSAN KREDİ KAPATTIĞIM HALDE KESİNTİ YAPMIŞ


15 Kasım 2025 19:47
POLSAN KREDİ KAPATTIĞIM HALDE KESİNTİ YAPMIŞ

POLSANDAN EKİM AYINDA KREDİ ÇEKMİŞTİM 24 AY 250 BİN İLK AYINI ÖDEDİM FAKAT 3 KASIMDA ARABAYI SATTIM KREDİ KAPATTIĞIM HALDE KASIM MAAŞINDA 2 Cİ TAKSİTİ ÇEKMİŞ BU NASIL OLUYOR


Kral0683
Aday Memur
15 Kasım 2025 19:49

1-15 i arası kapatırsanız kesinti yapar lakin maaştan birkaç gün sonra iade yaparlar


TorresBjk
Aday Memur
15 Kasım 2025 19:51

iade için sms mi geliyor nasıl alınıyor tekrar ziraattenmi alıncak

