Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Kredi puanı düşük olup promosyon yerine kredi kullanan var mı?


15 Kasım 2025 20:01
Kredi puanı düşük olup promosyon yerine kredi kullanan var mı?

Merhabalar. Kredi puanı düşük olup kredi kullanamayan ama promosyon yerine kredi teklifi sunulan/kullanan oldu mu?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislermaaşiş bankası icralıklarAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? Maas niye yatmadi hala?Bakan Yerlikaya'dan polislere müjdeİŞ BANKASI FATURA ODEMEDE UCRET ALİYOR !!!!!iş bankası maaşa el koyma yetkisiPbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?İş Bankası Kredi Hayat Sigortası

Sözlük

ben oraları geçeli çok oldu 2 keten 4 en etkilendiğiniz film 1 çivit 2 kanun 1 geleceğe dönüş 2 drape 1 3I atlas 1 opioid 1

Son Haberler

Ataşehir'de kamyonet durağa daldı: Kaza anı kameradaŞehit cenazesinde güldüğü anlar görüntülere yansıyan AK Partili Ayaydın'dan açıklamaŞanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef ettiAhmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardıA Milli Takım Bulgaristan'ı ağırlıyor! İşte ilk 11'ler

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar