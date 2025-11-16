Kamu Personeli \ Akademik Personel
Personel daire başkanlığından nasıl bir evrak talep etmeliyim.


16 Kasım 2025 01:08
Personel daire başkanlığından nasıl bir evrak talep etmeliyim.

Sayın hocalarım merhaba, ben devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim, başka bir devlet üniversitesinin öğretim görevlisi ilanına başvuracağım evrak tamamlıyorum, mevcutta görevde olduğum için alesi 70 saydırmak hemde "yükseköğretim kurumlarında tecrübeli olmak" şartını sağlayabilmek için yani bu durumumu kanıtlayabilmek için personel daire başkanlığından nasıl bir yazı talep etmeliyim, e devlet hizmet dökümü yada ne bileyim yöksis ten yıl yıl girdiğim derslerin çıktısı yeterli olur mu, bilmiyorum, prosedürü bilen kişilerden destek bekliyorum , teşekkür ederim

