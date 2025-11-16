Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B BAKANLIK İÇİNDE FARKLI POZİSYONA BAŞVURMA


16 Kasım 2025 01:48
4/B BAKANLIK İÇİNDE FARKLI POZİSYONA BAŞVURMA

Merhaba psikoloji lisans mezunuyum şu an yyp olarak ocakta işe başlayacağım. 2024'te almış olduğum kpss puanı ile GSB'nin açacağı psikolog ilanına başvurabilme imkanım var mı?

