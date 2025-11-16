Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Tatilde başka ilden alınan özel hastane raporu geçerliliği.


16 Kasım 2025 08:51
Tatilde başka ilden alınan özel hastane raporu geçerliliği.

Ara tatil için il dışına ailemin yanına geldim.

Bugün özel bir hastaneden rapor alsam t günlük geçerli olur değil mi

Acilden giriş yapmam mı gerekiyor prosedür nasıl işliyor acaba.


minabade
Memur
16 Kasım 2025 10:06

hiç kafanızı ağrıtmayın özelin acilinden alın geçin, sıkıntı olmaz


minabade
Memur
16 Kasım 2025 10:08

"Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil

vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."


minabade
Memur
16 Kasım 2025 10:12

Yani izin gününde il dışında her hangi bir birimden rapor alırsınız ve bu izne çevrilir. Ama işte sadece acilden diye atmış birileri öyle yayılmış, siz hiç kafanızı ağrıtmayın girin özelin aciline alın geçin

