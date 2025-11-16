Yd ve İptal Davası

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Kasıtlı olarak rapor düzenlemek maddesinden ihraç edildim.Bu süre zarfında açığa bile alınmamıştım.Allah var kafam da rahattı çünkü adli olarak savcılık aşamasında kyok yani takipsizlik aldım bunu da kurula sundum.Daha önce hiçbir disiplin cezam yok ama egm adli yargının suç saymadığı konuda elle tutulur delil olmadan meslekten ihraç vermiş alt ceza bile görüşülmemiş ben kasıtlı yapıldığını düşünüyorum artık pazartesi hemen yürütme durdurma ve iptal davası açıcaz avukatla tecrübeli arkadaşlar veya bilgisi olanlar yazabilir mi geri döner miyim mesleğe kime sorsam herkes geri dönersin mutlaka diyor


Brse
Şef
16 Kasım 2025 13:00

İdari soruşturma, adli yi bağlamaz. Adli den beraat alıp, idari ihraç olabilirsiniz


masterrrrr
Şef
16 Kasım 2025 13:07

Ne raporu


cmaksçı
Memur
16 Kasım 2025 13:11
rapordan dolayı kamu zararı oluştumu içeriği nedir.

Brkndl10
Aday Memur
16 Kasım 2025 13:14

Hayır alakası bile yok hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir şeydi rapor da değil içeriği formdu kamu zararı da oluşmadı

Brkndl10
Aday Memur
16 Kasım 2025 13:18

Evet ama çoğu soruşturma da adlinin sonucunu bekliyorlar oradaki karara göre soruşturma kapanıyor veya ceza veriyorlar fetöden dönenler nasıl dönüyor veya adam hapse giriyor çıkıyor mesleğe başlıyor

