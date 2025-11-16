İstanbul-Ankara Belediye Avukat

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
16 Kasım 2025 14:54
İstanbul'da bir ilçe belediyesinde kadrolu avukatım. Ankara'nın ilçe belediyelerinden birine geçiş yapmak istiyorum. Bu konuda yer değiştirmek isteyen veya bu belediyelerde çalışıyor olup norm kadroda boşluk oluşması durumunda yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.

