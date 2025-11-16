Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Emniyet müdürlüğünde şark görevi yaparken eş durumundan batıya tayin olabilir miyim?


16 Kasım 2025 17:03
Emniyet müdürlüğünde şark görevi yaparken eş durumundan batıya tayin olabilir miyim?

Eşim Emniyet müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapıyor. Şark görevi için bu yıl iskenderuna tayini çıktı. Ben deniz kuvvetlerinde çalışıyorum. Benımde tayinim eşimden dolayı iskenderuna çıktı. 2 yıl sonra benim tayinimi deniz kuvvetleri batıya çıkartırsa eşim benden dolayı batıya tayin olabılır mı? Olursa çalıştığı süre görevden sayılır mı? Bilgisi olan var mı?


Coktamuhimdegil
Aday Memur
16 Kasım 2025 17:45
şark görevini tamamlamadan çıkmaz .
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

maaşİcralık polislerBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeiş bankası icralıklarMaas niye yatmadi hala?promosyon ne zaman yatarİŞ BANKASI FATURA ODEMEDE UCRET ALİYOR !!!!!Atamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? Fatura Talimat Maxipuan1 milyon TL sermaye ile ne iş yapılır

Sözlük

opioid 1 geleceğe dönüş 1 keten 1

Son Haberler

İsrail, esir aldığı Filistinlilerin listesini Hamas'a ilettiTürkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttıKonya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdiKırıkkale'de aileyi tehdit eden trafik magandası yakalandı!Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar