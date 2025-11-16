Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Kadın polis memuru hamileyken aldığı sağlık raporları şarktan sayılır mı?


16 Kasım 2025 17:08
Kadın polis memuru hamileyken aldığı sağlık raporları şarktan sayılır mı?

Hamileylen kadın polis memurunun aldığı tek hekim raporları şarktan sayılır mı? Sayılırsa bir limit varmı? Örneğin yılda 40 gün tek hekim raporu şarktan sayılır gibi. Bilgisi olan var mı?


Coktamuhimdegil
Aday Memur
16 Kasım 2025 17:44
sayılmaz aldığın her rapor gününü uzatıyor
Toplam 1 mesaj

