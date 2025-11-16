MSB 3+1 Eş Durumu Hakkında Bilgi ve Yönlendirme

Merhaba Değerli Memur Arkdaşlar ve Büyüklerimiz.

Bir konu hakkında bilgisi olanlara danışmak ve gelecek cevaplar ile ilgili olarak bu hususta soru işareti olanlarında istifade etmesini arzu ediyorum. Şimdiden ilgi alaka ve bilgileriniz için teşekkür ederim.

Amatörce yaptığım araştırmalar neticesinde MSB'da memur olarak görev yapan daha doğrusu 3+1 olarak çalışan kişiler için tayin hakları biraz farklı da olsa birçok kurum gibi aynı şeyleri taşıyor.

Benim siz bilgi sahiplerine sormak istediğim soru ise;

MSB'nda görev yapan YHS bir 3+1 Sözleşmeli Personel (4B), eşi memur olursa 1 yıl fiili olarak çalıştıktan sonra eşinin yanına gidebilir mi ?

Birçok mecrada böyle yazıyor.

""3+1 Söz.Per. 1 yıl fiilen çalıştıktan sonra eşi yalnızca kadrolu memur ise eşinin yanına 3 yıl daha beklemesine gerek kalmadan eş durumu tayin hakkından faydalanarak gidebilir"" ibaresi doğru mudur ?

MSB'nda görev yapıyorum ve burada şöyle bir muhabbet dönüyor. ""MSB çokta tayin vermek istemeyen, genellikle amirlerin keyfine kalmış, üst yazı olumlu gelmeyebilir çokta ümitlenme, gidipte ne yapacaksın, burası senin için iyi gittiğin yerde çokta rahat edemeyebilirsin, en fazla sınıfından feragat ederek gidebilirsin"" şeklinde laflar duyuyoruz ben ve gitmek isteyen 2 arkadaşım.

Bir tür mobbing var sayıyoruz bunu, her neyse.

Zaten YHS olarak alınmışız, yahu bundan da feragat etmek gerekiyorsa onu da yaparız. Yeter ki eşimiz ve çocuğumuzun ailemizin yanında olalım. Sanki yapacağımız şey çok ayıp bir işmiş gibi sürekli böyle negatifvari yaklaşımlar içindeyiz. Sizlerden bilgi bekliyorum bu konuda.

3+1 MSB Söz. Pers. 1 yıl çalıştıktan sonra memur eşinin yanına rahatça eş durumu tayini alabilir mi ?

Süreç nasıl işliyor kısaca yazar mısınız. Yazım çok uzun oldu kusura bakmayınız.

Teşekkür ederiz...