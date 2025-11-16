Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İşbank anlaşması


16 Kasım 2025 17:47
İşbank anlaşması

Bazı arkadaşların ve sosyal medyadaki yazıları görünce halen vakifbank ile çalışmaya teşvik edindiğimizi gördüm.

Bana göre adil olan promosyonu veren banka ile çalışmaktır. Aksi halde vicdanen rahatsız olurum. Adamlar çalışmak için promosyon ödüyor, promosyonu alıp eski banka ile çalışmaya devam etmek prensiplerime uygun değil.

Ayrica isbankasi maaş sözleşmesinde beklediği oranda kazançlı çıkabilirse, bir sonra ki promosyon sözlesmesi daha yüksek olur.

Şahsen vakifbank limitlerini düşürdüm. Ödeme talimatları ve diğer bütün işlemlerini isbank a taşıyorum. Kartnolarak isbank kredi kartina gecis yaptim.Bana yüksek promosyon verecek kadar değer vermeyen firma ile çalışıp neden ona para kazandırmayı ki... Kendimi kullandırmam.

Bankaların gelir kalemleri arasinda kredi kartı harcamaları %3-%4 komisyon gelirini neden bana değer vermeyen bankaya vereyim mesela...

Fatura başına neden .... vs vs

Çok Yazılan Konular

maaşİcralık polislerBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeiş bankası icralıklarMaas niye yatmadi hala?promosyon ne zaman yatarİŞ BANKASI FATURA ODEMEDE UCRET ALİYOR !!!!!Atamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? Fatura Talimat Maxipuan1 milyon TL sermaye ile ne iş yapılır

Sözlük

keten 1 opioid 1 geleceğe dönüş 1

Son Haberler

İsrail, esir aldığı Filistinlilerin listesini Hamas'a ilettiTürkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttıKonya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdiKırıkkale'de aileyi tehdit eden trafik magandası yakalandı!Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar