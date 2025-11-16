İşbank anlaşması

Bazı arkadaşların ve sosyal medyadaki yazıları görünce halen vakifbank ile çalışmaya teşvik edindiğimizi gördüm.

Bana göre adil olan promosyonu veren banka ile çalışmaktır. Aksi halde vicdanen rahatsız olurum. Adamlar çalışmak için promosyon ödüyor, promosyonu alıp eski banka ile çalışmaya devam etmek prensiplerime uygun değil.

Ayrica isbankasi maaş sözleşmesinde beklediği oranda kazançlı çıkabilirse, bir sonra ki promosyon sözlesmesi daha yüksek olur.

Şahsen vakifbank limitlerini düşürdüm. Ödeme talimatları ve diğer bütün işlemlerini isbank a taşıyorum. Kartnolarak isbank kredi kartina gecis yaptim.Bana yüksek promosyon verecek kadar değer vermeyen firma ile çalışıp neden ona para kazandırmayı ki... Kendimi kullandırmam.

Bankaların gelir kalemleri arasinda kredi kartı harcamaları %3-%4 komisyon gelirini neden bana değer vermeyen bankaya vereyim mesela...

Fatura başına neden .... vs vs