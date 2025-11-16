Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
ŞUBE MÜDÜRÜNE SİLAHIMI KENDİ İSTEĞİMLE TESLİM ETTİM. ODA PSİKOLOĞA SEVK ETTİ. PROSEDÜR NEDİR. BEN RA


16 Kasım 2025 17:47
ARKADAŞLAR KOMİSER GÖREVDE İKEN BANA SALDIRDI DİĞER ARKADAS ARAYA GİRİP AYIRDI. BENDE BUNUN ÜZERİNE ŞİKAYET ETTİM VE SORUSTURMA SONUÇLANINCAYA KADAR DA SİLAHIMI ŞUBE MÜDÜRÜNE TESLİM ETTİM. FAKAT O BENİ PSİKOLOĞA SEVK ETTİ. NEDİR SİZCE DURUM. BİR HASTALIĞIM YOK ŞÜKÜR


benetto272
Aday Memur
16 Kasım 2025 17:59
En az altı ay kontrole gidersin o süre boyunca silahsız çalışırsın müdür beyin tutumu çok önemli tayin görme ihtimalin olabilir tabi gerçekten rahatsızsan altı ay sonunda ya sağlam derler yada Bi altı ay daha uzatırlar en kötü senaryo gih olur ve tayin görürsün ki bu çok düşük bir ihtimal eğer sağlamsa tabi öteki türlüde altı ay sonra görevine geri dönersin

Smk3434
Aday Memur
16 Kasım 2025 18:01
İl değişikliği mi olur yoksa şubeden mi gönderim olur. Bu durum ipkalarımı da etkiler mi ileride
benetto272, 3 dk. önce
