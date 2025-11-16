Gündem \ Ekonomi
16 Kasım 2025 17:52
Arkadaşlar acil kredi çekmem gerek ama kredi puanım çok kötü, gecikmeler var banklar vermiyor. Sizlerin bildiği bir yol var mı yardımcı olursanız çok sevinirim

