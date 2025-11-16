Arkadaşlar acil 60 bin kredi çekmem gerek ama kredi puanım çok kötü ve gecikmler var. Bankalar kredi vermiyor. Belki böyle bir dönemden gecen arkadaşlar vardır. Nasıl çekebilirim yardımcı olursanız sevinirim..

Arkadaşlar acil 60 bin kredi çekmem gerek ama kredi puanım çok kötü ve gecikmler var. Bankalar kredi vermiyor. Belki böyle bir dönemden gecen arkadaşlar vardır. Nasıl çekebilirim yardımcı olursanız sevinirim..