Çalışırken KPSS'ye hazırlanmak


16 Kasım 2025 18:17
Çalışırken KPSS'ye hazırlanmak

Hem tam zamanlı bir işte çalışıp hem de kpss'ye hazırlanan zannediyorum ki mutlaka vardır. Ben bırakın hazırlanmayı, henüz kitabın kapağını bile açamadım. İkisini de yürütebilen arkadaşlar için; nasıl bir programınız var, zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz, iş sonrası yorgunluğun üzerinden nasıl geliyorsunuz?

