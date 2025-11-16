Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yeşil Pasaport Hakkında


16 Kasım 2025 19:55
Yeşil Pasaport Hakkında
Selamun aleyküm herkese ocakta meslekte 8. yılıma giriyorum şuan 6/2 derecesindeyim yeşil pasaportu meslekte 10 yılı doldurduğum zaman mı hakkediyor muyum acaba bilgi sahibi abiler bilgi verirlerse sevinirim ona göre bordo pasaporta başvuracağım teşekkürler.

konseptin
Aday Memur
16 Kasım 2025 20:16
10 yıl değil. 3/1 e düşünce alabilirsin

Fenerbahce19.07
Memur
16 Kasım 2025 20:17
Bilader bildigim kadariyla 10 yil doldurana yesil pasaport isi kalkti 3/1 e düşüne veriliyor diye biliyorum. Net bilen birisi yesillendirir

Kozanliyiz
Aday Memur
16 Kasım 2025 20:23
3-1 de alıyorsun

44girl
Aday Memur
16 Kasım 2025 20:28

İstersen 20 sene çalış 3-1 olmadan asla alamazsın.

2014 de bi karar gelmişti lisans mezunu polisler 8 yılda 3-1 oluyordu 2020 de kalktı. Çünkü komiserlik sınavı diye herkes lisans mezunu oldu.

