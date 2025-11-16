Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 13. hafta


16 Kasım 2025 20:22
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 13. hafta

Maç Başlangıcı: 22 Kasım 2025 saat: 13:30

Kayseri-Gaziantep

Eyüp-Karagümrük

Göztepe-Kocaeli

Alanya-Kasımpaşa

Konya-Antalya

**********************************

Galatasaray-Gençlerbirliği

Beşiktaş-Samsun

Rize-Fenerbahçe

Başakşehir-Trabzon

*********************************

Bandırma-Çorum

Bolu-Amed

İstanbul-Sakarya

Iğdır-Erzurum

Maç Skoru: Galatasaray-Gençlerbirliği

