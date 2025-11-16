Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
16 Kasım 2025 20:28
selamlar engelli öğretmenim. 2 yıldır görevlendirme olarak çalışmaktayım başka okullarda.

bana bildirilen ihtiyaç fazlası olduğumdan dolayı bunun böyle olduğu.

neyse, sanıyorum ihtiyaç fazlaları da norm fazlası olarak tercih yapabiliyorlar (ama isterlerse tabi)

peki farzedelim ki ailemin yanına gitmek istiyorum ve sadece belli okulları yazmak istiyorum. Eğer tercihlerim gelmezse yerimde kalmak istiyorum (çünkü engelliyim) Bunun için tercihle birlikte dilekçe yazmam uygun olur mu ? yani özellikle şu olmasın istiyorum misal A ilinin B ilçesindeyim ve ailem C ilçesinde ikamet ediyor. Ben de sadece C ilçesine C ilçesinin dışına gitmek istemiyorum ama C ilçesinde (ki C ilçesi çok büyük olduğundan oradda her yeri istemiyorum sadece belli okullar) yer yoksa da kadromun şuan bulunduğu okulda kalayım istiyorum.

Bu mümkün mü?

Teşekkürler.

