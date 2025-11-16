Merhaba arkadaşlar, ben kendi isteğimle İstanbuldan bir Anadolu şehrine mayıs ayında tayin oldum. Fakat tayin olduğum yerde fiziki imkanlar kısıtlı oturacak yer yok. Bütün gün bahçede oturuyorum. Malum kış geldi. Henüz bir sene olmadı ama geri İstanbula tayin istemeyi düşünüyorum. Tayin talebi reddedilir diye düşünüyorum ama bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum.

Merhaba arkadaşlar, ben kendi isteğimle İstanbuldan bir Anadolu şehrine mayıs ayında tayin oldum. Fakat tayin olduğum yerde fiziki imkanlar kısıtlı oturacak yer yok. Bütün gün bahçede oturuyorum. Malum kış geldi. Henüz bir sene olmadı ama geri İstanbula tayin istemeyi düşünüyorum. Tayin talebi reddedilir diye düşünüyorum ama bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum.