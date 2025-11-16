Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Tayin hk.


16 Kasım 2025 21:41
Tayin hk.
Merhaba arkadaşlar, ben kendi isteğimle İstanbuldan bir Anadolu şehrine mayıs ayında tayin oldum. Fakat tayin olduğum yerde fiziki imkanlar kısıtlı oturacak yer yok. Bütün gün bahçede oturuyorum. Malum kış geldi. Henüz bir sene olmadı ama geri İstanbula tayin istemeyi düşünüyorum. Tayin talebi reddedilir diye düşünüyorum ama bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum.

Atanacakmuhendis
Aday Memur
16 Kasım 2025 21:57
kurumdan kuruma farketmekle birlikte ortalama 1 yıl bekletiyolar

Hannibal Barca
Memur
16 Kasım 2025 22:08
Kurum ktb evet kanunda da öyle diyor. En az bir sene geçmesi lazım.
Atanacakmuhendis, 2 saat önce
kurumdan kuruma farketmekle birlikte ortalama 1 yıl bekletiyolar

Hannibal Barca
Memur
16 Kasım 2025 22:09
Kurum ktb evet kanunda da öyle diyor. En az bir sene geçmesi lazım.
Atanacakmuhendis, 2 saat önce
kurumdan kuruma farketmekle birlikte ortalama 1 yıl bekletiyolar
