ücretsiz izin hakkında


16 Kasım 2025 23:48
merhaba eşim üniversitesi hastanesinde hemşire doğum nedeniyle bütün izinlerini ve rapor haklarını kullanıp ocak sonu gibi ücretsize ayrılmayı düşünüyor sorum şu maaş iadesi nasıl oluyor ve 14 günlük farkıda iade ediyomuyuz yardımlarınız için teşekkür ederim

