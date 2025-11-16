fizik öğretmeni olmalı mıyım ?

merhaba, fizik bölümünden 2013 te mezun oldum. aslında fiziğin f si kalmadı şu an ama KPSS 4001 dışında hiçbir yere bu bölümle atanamıyorum , yaşımda 37. 2024 KPSS ye ilk kez hazırlanıp 88.6 puan almıştım. acaba alan derslerine çalışsam sınavda başarılı olabilir miyim? fizik öğretmenliği 70 lere düşmüş. 2026 KPSS ye hazırlandım ya 90 üstü alıp düz memur olmaya calısıcam ya da alan derslerini de çalışıp öğretmen olmaya çalışıcam. sizce ne yapmalıyım ?

