fizik öğretmeni olmalı mıyım ?


16 Kasım 2025 23:58
merhaba, fizik bölümünden 2013 te mezun oldum. aslında fiziğin f si kalmadı şu an ama KPSS 4001 dışında hiçbir yere bu bölümle atanamıyorum , yaşımda 37. 2024 KPSS ye ilk kez hazırlanıp 88.6 puan almıştım. acaba alan derslerine çalışsam sınavda başarılı olabilir miyim? fizik öğretmenliği 70 lere düşmüş. 2026 KPSS ye hazırlandım ya 90 üstü alıp düz memur olmaya calısıcam ya da alan derslerini de çalışıp öğretmen olmaya çalışıcam. sizce ne yapmalıyım ?

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
17 Kasım 2025 00:02

Düz memur olduğunuzda, bir süre sonra, ne işim var benim memurlukta, memurluk bana göre değil diyip tekrar kpss çalışıp bölümünüzle alakalı bir yere atanmaya çalışacaksınız. Zaman ve imkan varken bölümünüzle alakalı bir memurluk deneyebilirsiniz. Hazır temeliniz varken, her ihtimale karşı p3'ten alabileceğiniz en iyi puanı almanız da yararınıza olur. Sınava daha çok var, p3 ve alan ikisini birlikte götürürseniz ne ala.

