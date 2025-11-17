Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Maaş Hesabı Anında Tahsilat Sorunu


17 Kasım 2025 00:27
Maaş Hesabı Anında Tahsilat Sorunu

Merhaba arkadaşlar daha önceden Vakıfbankta maaşım yatınca vakıf geçiken kredilerim için otomatik ödeme adı altında hesabımdan tahsil ediyordu bbdkya bu konu için şikayette bulundum ve hal oldu 4/1 oranında kesildi haricine dokunulmadı maaşlar iş bankasına geçince aynı dilekçeden iş Bankası için bbdkya verdim ama bbdka direk red verdi bankada verdiğim dilekçe birşeye yaramaz ne kadar gecikmen var ise otomatikman hesabından çekilir diyor şimdi bu durumu nasıl aşarım


antigliadin
Aday Memur
17 Kasım 2025 00:47

Kimsenin bu konuda bilgisi yok mu daha maaşımız iş bankasına yatmadan verdim dilekçeyi onda mi acaba

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

maaşİcralık polislerMaas niye yatmadi hala?promosyon ne zaman yatarBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? İŞ BANKASI FATURA ODEMEDE UCRET ALİYOR !!!!! Fatura Talimat Maxipuan1 milyon TL sermaye ile ne iş yapılırMaaş eksik yatmış

Sözlük

opioid 1 keten 1 geleceğe dönüş 1

Son Haberler

İDDK, disiplin soruşturma raporundaki belirsizlik ve çelişkileri bozma nedeni saydı17 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul stresini bırakıp köyde huzuru buldu'450 liradan kaçarak 40 bin liralık masrafa girmeyin'PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar