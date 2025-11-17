Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Ünvan Değişikliği


17 Kasım 2025 09:50
Ünvan Değişikliği
Sözleşmeli veya kadrolu olarak üst bir ünvandayken daha düşük bir ünvana geçilir mi? (Örn: avukatken memurluğa geçmek gibi) Bu mümkünse nasıl bir yol izlenmeli?

