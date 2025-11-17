Denklik hk.

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhaba herkese iyi forumlar. Ticaret bakanlığının sözleşmesi gümrük muhafaza memuru pozisyonu için başvuru yapmak istiyorum. geçmişte benimle aynı bölümden mezun bir arkadaşım bu pozisyonda çalışıyor fakat şu an iletişimimiz olmadığı için soramıyorum. Ben havacılık yönetimi lisans mezunuyum fakat belirtilen bölümler arasında bu bölüm yok. ben araştırdım fakat net bir bilgiye ulaşamıyorum . denk olarak sayılan bir bölüm mü yazan bölümlere? bu denklik işi nasıl oluyor anlayamadım bir türlü. bilgi sahibi biri varsa yardımcı olabilir mi acaba? cevaplarınız için teşekkür ederim iyi forumlar dilerim

