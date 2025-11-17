Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

17 Kasım 2025 10:33
atama 2026 Adana
merhaba arkadaşlar Adana tercih edeceğim 1.sıra yüzde yüz gelir diye düşünüyorum. 10.yıl dayım en üst grupta puan 11 bin civarı. Adana nın ilçelerini istiyorum merkez olmayan puan işi oluyor mu ilçe seçiminde nasıl oluyor bilen var mı mesala Ceyhan düşünüyorum bilgisi olan var mı

adana0100
Aday Memur
17 Kasım 2025 12:12
Pozantı

varsak01
Aday Memur
17 Kasım 2025 12:36
Adanalı değilsen gidersin. Adanaliysan tercih etme vermiyorlar.
Toplam 2 mesaj

