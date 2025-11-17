Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bip kullanmak zorunlu mu?


17 Kasım 2025 11:25
Bip kullanmak zorunlu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı talimatı gereği okul gruplarında WhatsApp yerine Bip kullanacakmışız. Bu zorunlu mu böyle bir yazı varsa paylaşabilir misiniz.

m.r_f
Daire Başkanı
17 Kasım 2025 11:37

Zorunlu değil. Milli eğitim size hat ve telefon tahsis etmediği sürece bu gibi zorlamalara tabii tutamaz.


786786
Memur
17 Kasım 2025 12:36

m.r f açıklamış ama genel olanı söylemiş bip için olanı söylememiş yani onun söylediği whatsapp içinde geçerli.

bence whatsapp yerine ne kullanırsanız telegram signal bylcok bip farketmez kullanın daha iyi çünkü whatsapp instagram facebook aynı grup ve hepsi verilerimizi kullanıyor hem de araştırırsanız pis şekilde

m.r_f, 1 saat önce

Zorunlu değil. Milli eğitim size hat ve telefon tahsis etmediği sürece bu gibi zorlamalara tabii tutamaz.

