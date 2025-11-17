Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Anlaşmalı yer değişikliği (planlanmış becayiş) mümkün mü? mümkün ise nasıl olur?


17 Kasım 2025 13:23
Anlaşmalı yer değişikliği (planlanmış becayiş) mümkün mü? mümkün ise nasıl olur?

merhabalar. Aynı ilin başka ilçesindekii aynı branştaki öğretmenle bi şekilde iletişim kurulup siz buraya gelmeyi ister misiniz diye sorulsa oda evet dese ve biz karşılıklı olarak tercih yapsak böyle bir senaryo sizce akla uygun mu?

yalnız şu kısmı çözemedim ben, günlük yaşantıda hemen herkesle arasına mesafe koyan biri olarak o öğretmenle nasıl iletişim kurulacak?

sizin aklınıza başka bişey geliyor mu acep ? çok transatlantik mi düşündüm bilemedim. :)


17 Kasım 2025 16:12

Devlet memurlarının becayiş değişimleri dmk 73. Maddeye istinaden yapılabilir.

Ancak bu değişim ita amirlerinin onayına bağlıdır

Bu becayiş işlemi bazı kurumlarda sürekli yapılabiliyorken (tarım bakanlığı, AFAD vb)

Bazı kurumlarda sadece göreve ilk başlanacağı da (EGM) bir defaya mahsus yapılabilmektedir

Ancak bazı kurumlarda ise hiç izin verilmediğinden yapılmaz

MEB buna hiç izin vermeyenlerdendir

O nedenle becayiş yapılacak personeli bulup konuşmak anlam ifade etmeyecek

İzin veriliyor olsaydı zaten buna dair Forum site vb birşeyler kurulur ona göre insanlar iletişime geçerdi

Hatta bir para piyasası bile oluşurdu

Hizmet puanı biriktirmeye bakın

