süreyi doldurmadan, mazeretsiz batı batı tayin yapmanın bir yolu var mıdır?

bulunduğum ilçenin süresini doldurmadım. ilçe aşırı küçük merkeze uzak ve hiç bir imkan yok. psikolojik olarak yıprandım. izmir ankara istanbul gibi büyükşehire gitmek istiyorum. sağlam bir mazeret olmadan gönderilmediğini biliyorum. konu hakkında yol gösterebilecek biri var mı?

bulunduğum ilçenin süresini doldurmadım. ilçe aşırı küçük merkeze uzak ve hiç bir imkan yok. psikolojik olarak yıprandım. izmir ankara istanbul gibi büyükşehire gitmek istiyorum. sağlam bir mazeret olmadan gönderilmediğini biliyorum. konu hakkında yol gösterebilecek biri var mı?