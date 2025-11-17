Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

süreyi doldurmadan, mazeretsiz batı batı tayin yapmanın bir yolu var mıdır?


17 Kasım 2025 13:29
süreyi doldurmadan, mazeretsiz batı batı tayin yapmanın bir yolu var mıdır?
bulunduğum ilçenin süresini doldurmadım. ilçe aşırı küçük merkeze uzak ve hiç bir imkan yok. psikolojik olarak yıprandım. izmir ankara istanbul gibi büyükşehire gitmek istiyorum. sağlam bir mazeret olmadan gönderilmediğini biliyorum. konu hakkında yol gösterebilecek biri var mı?

Oznendr
Aday Memur
17 Kasım 2025 14:00

Devrem geçen sene beypazarinda 2.yilimi doldurmusken hiçbir mazeret göstermeden İstanbul'a atanmak istiyorum diye dilekçe yazdım ,dilekceme atama yonetmeligine uygun değildir diye cevap geldi


kullanıcı12345
17 Kasım 2025 14:07
ankara il merkezine geçmek için dilekçe verdin mi ?
