Çalışanlara hediye olarak ne verebiliriz?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
RepertuardanSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuBugünkü DurumumŞu an ne dinliyorsunuz?Benden_bana içsesler-sızlanmalar-sevinçler- mantıksal çıkarımlar-biraz da olmazsa olmaz hayaller
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar