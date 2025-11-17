iller arasından sonra eş durumu

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
17 Kasım 2025 16:42
iller arası ile bir yere yerleştim. eş durumu vermek istiyorum. ne kadar süre en az fiilen çalışmam gerekiyor?eş durum kararımı reddetsem ne kadar sonra tekrar eş durumu için dilekçe verebiliyorum.?

