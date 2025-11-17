Hizmet Birleştirme

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkadaşlar merhaba. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışıyorum. Öğretmen değilim. GİH sınıfındayım. Şu an için derece/kademe : 5/3... Özel sektörde 274 gün çalışmışlığım var. 29 Temmuz 2013 de göreve başladım. Yani Temmuz ayında 4/1 e düşüyorum. Bu şekilde hem maaş artışından hem de ek göstergeden faydalanacağım. Temmuzu beklemem gerekiyor. Fakat bu özelde çalıştığım 274 günü memurluktan saydırabilirsem daha öncesinde 4/1 ine hak kazanabilir miyim? Yani hizmet birleştirmenin derece/kademeye etkisi var mı? etkisi varsa daha öncesinden 4/1 e düşüyorum. Bilgili arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim. Teşekkür ederim.


mikkaa
Şef
17 Kasım 2025 16:56

GİH sınıfında isen özelde geçen günlerini kazanılmış hak aylığı derece kademene saymazlar.

