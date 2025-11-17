Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
EÜAŞ KİT MEMURLARI


17 Kasım 2025 17:00
Arkadaşlar merhabalar şu an 4/b li memurum ailevi nedenlerden dolayı memleketime geçiş yapmak için kpss ye girip kit eüaş ya da teiaş'a geçmek istiyorum (Manisa-Soma ya da Salihli'ye). Acaba bu kurumlarda çalışan varsa kısaca bilgilendirebilir misiniz kurumun olanaklarını vs.

