Eş tayini hakkında

17 Kasım 2025 19:36
Son alımda sağlık bakanlığına urfaya hemşire olarak atandım nişanlım ise hatayda kendi işini yapıyor yıllardır sigortalı.Birkaç ay sonra düğünümüz var düğün sonrası eş tayini isteyebilir miyiz? 1 yıl şartı mı vardı

