Bilgisayar Teknisyenim, Sosyoloji bölümünden mezunum. Tekniker maaşı almaya hak kazanmışmıyım.


17 Kasım 2025 20:26
Teknisyen olarak görev yapmaktayım, sosyolojiden mezun oldum, diplomayı komisyona verdim ancak sosyolog maaşı alıp almadığımı bilmiyorum. Adliyemizdeki personellerde bu konuda bilgisi yok. Bunu nasıl anlayabilirim. Bilgisayar Teknisyeniyim, 3/3 ündeyim, 6 yaş üstü 4 çocuk, eş çalışmıyor, sendika üyeliğim yok, kasım ayı maaşı 65.760,00TL yatırıldı. Eğer şimdiye kadar doğru yatırılmadıysa geçmişe yönelik maaş farkımı alabilir miyim? Bu konuda bilgisi olan var mı?

