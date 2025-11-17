Unvan değişikliği atamaları

Merhaba arkadaşlar bilgisi olan varsa, unvan değişikliği sınavına girip başarılı olduktan sonra tercihi neye göre yapıyorsun. Ben kılavuzu okuduğumda belli bir kontenjan var sınav puanı var ve başarılı olunca tercih yapıyorsun atanıyorsun diye anlıyorum. Ama sanki ünvan değişikliği yapıp aynı kurumda çalışmaya insanlar devam ediyor gibi. Tercihen Aile Bakanlığı hakkında bilgisi olan var mıydı? Ben asdepten psikolog kadrosuna atanmak istiyorum. Ama tercih yapılıyorsa ve 3 yıl tayin istenmiyor gibi maddeye göre farklı bir yere atandığını varsayıyorum ama gördüğüm kadarıyla kişiler ünvan değiştirerek aynı kurumda kalıyorlar? Bu iş nasıl oluyor bilgisi olan varsa teşekkür ederim.