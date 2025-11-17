Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli 4C erken emeklilik hakkı var mı?


17 Kasım 2025 21:28
Engelli 4C erken emeklilik hakkı var mı?

1978 den SSK girişi ve 3046 ve 2015den bugunede 4cli olarak hizmetli memurum

Çok Yazılan Konular

Sözlük

2026 ekonomist kapağı 1 insektisit 1 butko 1 cicim ayları 1 naram sin 8 istanbul 1 kutsal mabed 2 çüme 2 Bugün olanlar 1 urfa 5

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar