Üniversite Becayiş Dilekçesi


17 Kasım 2025 21:47
Üniversite Becayiş Dilekçesi

İyi günler eşim üni Hastanesi'nde hemşire, başka bir ilden eşime becayiş bulduk. Yönetimle görüştüğümüz de kadro olmadığını geçici görevle gidebileceği söylediler. Bizde dilekçe vermek istiyoruz becayiş için daha önce dilekçe ile becayiş yapan var mıdır? Süreç nasıl ilerliyor?


Kanunyönetme
Memur
17 Kasım 2025 22:17

Bakın benim bildiğim kadarıyla becayiş aynı kurumlar arasında olur üniversitelerin hepsi bir birinden farklı kamu kurumlarıdır bir birinden farklı kamu kurumları içinde muvafakat olması gerekli yanlışım varsa düzeltsinler ben böyle biliyorum.

