iş banaksina icralık olanla


17 Kasım 2025 21:58
iş banaksina icralık olanla
iş bankasından icralık olan varmı arkadaşlar. promosyon yatınca takas yoluyla çekecek dendi. çekmeme ihtimali varmı

captain42m
Şef
17 Kasım 2025 22:00
devrem ben varım evet cekecekmis ama çekme se bile benim kalan borç dediler 10.000 yani ben artık kafam da promosyon 90.000 diyorum

serhat801
Aday Memur
17 Kasım 2025 22:02
sen şanslısın devrem hem borcu bitiriyorsun hem promosyonu alıyorsun
captain42m, 2 saat önce
devrem ben varım evet cekecekmis ama çekme se bile benim kalan borç dediler 10.000 yani ben artık kafam da promosyon 90.000 diyorum

captain42m
Şef
17 Kasım 2025 22:10
valahi devrem inan alacam diyorum da kafam karışık vakıf bankasina borç var ne yapayım ben bilmiyorum ek hesabı yapılandırma mi yapayim yoksa her ay mi ödeme yaapyim -50.000 borç var faizi bindi 6000 TL oldu birde takip de yapılandırma var o da 3 ay kaldı promosyon u onlara hersini yatırmak istemiyorum ne yapacam bilmiyorum
serhat801, 2 saat önce
sen şanslısın devrem hem borcu bitiriyorsun hem promosyonu alıyorsun
