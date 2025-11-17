Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sözleşmeli Memur Eş Tayini 3 yıl mı 4 yıl mı ?


17 Kasım 2025 22:22
Sözleşmeli Memur Eş Tayini 3 yıl mı 4 yıl mı ?
2023 sonrası Aralık ayında işe sözleşmeli memur olarak başlayan mübaşir, 3. yılını doldurduğunda eş tayini isteyebilir mi ? kabul olur mu ? pgm 3. yılını doldurup kadro istemez ise gidebilir diyor başkası da kadro isteyip 4. yılını doldurmadan gidemez diyor. Kesin bilgisi olan cevap verebilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Ret olan ücretsiz izin talebim.Vakıfbank blokeRapor almayı alışkanlık haline getirmiş personelBecayiş talebinin reddine itirazı nasıl yapmalıyımAdliyelerde Personel Kimden İzin Alır, Hakim, Savcıdan Mı Yoksa Müdürlerden Mi?Adalet hizmet sınıfıBilgisayar Teknisyenim, Sosyoloji bölümünden mezunum. Tekniker maaşı almaya hak kazanmışmıyım.

Sözlük

kalbin teklemesi 1 istanbul 1 gaza getiren şarkılar 1 butko 1 naram sin 8 2026 ekonomist kapağı 1 çüme 2 Bugün olanlar 1 insektisit 1 kutsal mabed 2

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar