Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Memurun Esrar Kullanımından İşlem Görmesi (tck 191)


17 Kasım 2025 22:34
Memurun Esrar Kullanımından İşlem Görmesi (tck 191)

TCK-191 kapsamında işlem yapıldı. Kan ve İdrar örneği alınmadı. (memur arkadaşlar yardımcı oldular, savcıyla görüşüp tahlile göndermediler beni).

Kurumun haberdar olmamasını umuyorum fakat olursa muhtemelen soruşturma açılır. Soruşturma sonucu ne olur?

adliye, içişleri ya da adalet bakanlığında çalışmıyorum. 657'ye göre 2 maddeye de giriyor yapılan eylem.

125 -B Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, (kınama)

125-E g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, (Çıkarılma)

Daha önce yaşayan, bilen, gören, duyan var mı?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarPolnet sorgusu üzerineTCK 136 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele GeçirilmesiMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Sözlük

butko 1 kalbin teklemesi 1 urfa 5 kutsal mabed 2 tazelemek 1 istanbul 1 cicim ayları 1 gaza getiren şarkılar 1 çüme 2 insektisit 1

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar