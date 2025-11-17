Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Adliyelerde Personel Kimden İzin Alır, Hakim, Savcıdan Mı Yoksa Müdürlerden Mi?


17 Kasım 2025 22:36
Adliyelerde Personel Kimden İzin Alır, Hakim, Savcıdan Mı Yoksa Müdürlerden Mi?

Adliyede teknisyenim iznimizi müdürden alıyorduk savcı bey benden izin alacaksın dedi. Bu konunun aslı nedir bilen var mı?


E.Kayı Han
Editor
17 Kasım 2025 23:31

Savcı büyük ihtimal idari işlerden sorumlu savcı. İzini benden alacaksınız demişse ondan alacaksınız.


Akaki Akakiyevicc
Aday Memur
18 Kasım 2025 00:13

Pandemi dönemiydi.

Müdür diğer personellere kafa izni vermişti.

bi bana vermemişti.

Gidip Mahkeme başkanından izin almıştım.

Müdür mors olmuştu

:D

En üst amiriniz kimse, ondan izin alacaksınız.

E.Kayı Han, 45 dk. önce

Savcı büyük ihtimal idari işlerden sorumlu savcı. İzini benden alacaksınız demişse ondan alacaksınız.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ret olan ücretsiz izin talebim.Vakıfbank blokeRapor almayı alışkanlık haline getirmiş personelBecayiş talebinin reddine itirazı nasıl yapmalıyımAdliyelerde Personel Kimden İzin Alır, Hakim, Savcıdan Mı Yoksa Müdürlerden Mi?Adalet hizmet sınıfıBilgisayar Teknisyenim, Sosyoloji bölümünden mezunum. Tekniker maaşı almaya hak kazanmışmıyım.

Sözlük

istanbul 1 2026 ekonomist kapağı 1 çüme 2 naram sin 8 Bugün olanlar 1 kutsal mabed 2 urfa 5 cicim ayları 1 kalbin teklemesi 1 tazelemek 1

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar