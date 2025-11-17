Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

PROMOSYON HARAMDİR


17 Kasım 2025 23:17
PROMOSYON HARAMDİR

Biz islamin elçileri olarak doğru yolu sizlere göstermekteyiz harama el uzatmayın zekat verin sadaka verin yardım edin islama uygun birer müslüman olun işiniz gücünüz promosyon olmuş


Srkan112
Şef
17 Kasım 2025 23:26
Keşke amel defterini görebilsek, yediğin kul haklarını, haramları günahları, ondan sonra cevab verirdik sana. Şimdi gerek yok. Boş bir başlık.

hsynkrt33
Aday Memur
17 Kasım 2025 23:31
Böyle diyenlerden kalacaksınız. En büyük günahkarlar böyle şov yapıp, alttan alttan iş pişirenlerdir.

casser1a
Şube Müdürü
17 Kasım 2025 23:44
katıksız oç üşenmemiş heryere başlık açmış, adminler herzamanki gibi uyuyor böyle oçlarının başlıkları kaldırılsın

Dnipro06
Memur
18 Kasım 2025 00:06
boş tenekeden çok ses çıkar adlı çalışma
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunpromosyon ne zaman yatarAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? Bakan Yerlikaya'dan polislere müjdeKredi puanı düşük olup promosyon yerine kredi kullanan var mı?Promosyon haram-helalPOLSAN KREDİ KAPATTIĞIM HALDE KESİNTİ YAPMIŞİcra kredi borcuŞUBE MÜDÜRÜNE SİLAHIMI KENDİ İSTEĞİMLE TESLİM ETTİM. ODA PSİKOLOĞA SEVK ETTİ. PROSEDÜR NEDİR. BEN RA

Sözlük

istanbul 1 urfa 5 naram sin 8 2026 ekonomist kapağı 1 kutsal mabed 2 insektisit 1 tazelemek 1 butko 1 kalbin teklemesi 1 gaza getiren şarkılar 1

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar