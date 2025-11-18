Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TCDD MÜLAKAT


18 Kasım 2025 01:06
TCDD MÜLAKAT

TCDD 780 alımında sözlü olarak yapılacak mülakat sorularının soru tarzları nasıl acaba ? Daha önce giren arkadaşlarımız varsa yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 giyim yardımıPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaGiyim yardımı duyumları alalımTEİAŞ giyim yardımıEÜAŞ KİT MEMURLARIDHMİ itfaiyeTEİAŞ promosyonDHMİ çalışanları burayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakat

Sözlük

kutsal mabed 2 butko 1 tazelemek 1 gaza getiren şarkılar 1 2026 ekonomist kapağı 1 Bugün olanlar 1 cicim ayları 1 urfa 5 kalbin teklemesi 1 insektisit 1

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar