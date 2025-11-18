Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

SAĞLIK MAZERET TAYİNİ!!


18 Kasım 2025 02:26
SAĞLIK MAZERET TAYİNİ!!
Eşim sağlık mazeret tayini yaptı ben de eş tayini yapacağım bölge grup şartı aranıyor mu direkt gidebiliyor muyum? kadrolu 6 yıllık sağlık personeliyiz

Çok Yazılan Konular

Eş durumu evraklarıSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiEğitim durumuyla tayin hakkında ?Hastane müdürlüğü genel şartlarıKartal koşuyolu kalp hastanesi

Sözlük

urfa 5 tazelemek 1 2026 ekonomist kapağı 1 kalbin teklemesi 1 istanbul 1 Bugün olanlar 1 insektisit 1 çüme 2 cicim ayları 1 gaza getiren şarkılar 1

Son Haberler

İDDK, nihai atama listesinde ismi yanlışlıkla yer alan adayın görevine son verilmesini hukuka aykırı buldu18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıYaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldüÇırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandıBakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar