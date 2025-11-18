Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

promosyon tutarı yatırılan iller var mı?


18 Kasım 2025 08:01
olursa paylaşalım

_Özgür Özkan_
Şef
18 Kasım 2025 08:23

Promosyonu yatıracak olan banka, 81 ile aynı gün aynı zaman aralığında yatar


Police444
Memur
18 Kasım 2025 09:26

Edip düzen paylaşım yapmış emniyet personeli 100 bin liralık promosyonu 21 Kasım tarihinde alacak


Police444
Memur
18 Kasım 2025 09:27

Yani 21 inden önce beklemeyin arkadaşlar son dakikaya kadar bekletecekler

Police444, 27 dk. önce

Edip düzen paylaşım yapmış emniyet personeli 100 bin liralık promosyonu 21 Kasım tarihinde alacak

