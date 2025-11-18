Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Tayin


18 Kasım 2025 09:16
Tayin

Ocak 2025 te eş durumu yaptım en erken hangi tayin döneminde il içi isteyebilirim ( 3 yıl olduğunu biliyorum ama Ocak tayini olduğu için yarım dönem eksiğim oluyor onu merak ediyorum )

Çok Yazılan Konular

Fizik öğretmeni olmalı mıyım?Tatilde başka ilden alınan özel hastane raporu geçerliliği.Öğretmenlerin iyi oluş hallerinin desteklenmesi semineri.Memura zam verilmemeli.Maaşım yatmamış.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bip kullanmak zorunlu mu?Anlaşmalı yer değişikliği (planlanmış becayiş) mümkün mü? mümkün ise nasıl olur?İlksan özel günler ikrazı Öğretmenlikten memurluğa geçiş mümkün mü ?

Sözlük

butko 1 atom 2 urfa 5 kalbin teklemesi 1 gaza getiren şarkılar 1 cicim ayları 1 2026 ekonomist kapağı 1 naram sin 8 insektisit 1 kutsal mabed 2

Son Haberler

Kocaeli'de otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedildiBursa'da 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulunduİstanbul'da 100 milyar liralık altın vurgunu: 21 şüpheli yakalandıTrafik poliçelerinde engellilere özel indirim dönemi başlıyorBakan Yerlikaya: Yasa dışı çakar kullanımını yüzde 87 oranında bitirdik

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar