Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

KYK YURT MEMURLUĞU


18 Kasım 2025 10:09
KYK YURT MEMURLUĞU

Merhaba arkadaşlar. Ben KYK yurt memuru olarak burdur'a atandim. Henüz evraklarımı teslim etmedim. KYK yurt memurluğu ile ilgili bilgi verebilecek deneyimli arkadaşlar varsa sevinirim. Evrak tesliminden sonra ne zaman göreve çağrılırim. Burdurdaki KYK yurtları hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim. İdari personeller vs. nasıl?

Çok Yazılan Konular

MSB 3+1 Eş Durumu Hakkında Bilgi ve YönlendirmeSözleşmeli bilişim personeli kadroya geçebilir mi?

Sözlük

çüme 3 Romina Al Bano ikilisi 1 kendi olmak 1 kanun 1 moritanya 1 500 bin sosyal konut projesi 1 kalbin teklemesi 1 drape 1 insektisit 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Bakan Göktaş: Engelli bireylerin fırsat eşitliğini güçlendiren kapsayıcı bir sistem kurdukDervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladıÜç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında ÖldürüldüKiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Editörün Seçimi

2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram AltınGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar