Refakatçi izni


18 Kasım 2025 11:50
Refakatçi izni

Arkadaşlar annem pazartesi günü kalça protezi ameliyatı olacak ve benim yanında olmam lazım, refakat izni nasıl alınıyor kaç gün verilir süreç nasıl ilerliyor bilenler lütfen yorum yapabilir mi şimdiden teşekkür ediyorum


18 Kasım 2025 12:15
yoğun bakımda verilmez , serviste yatarsa yazdırabilirsiniz
